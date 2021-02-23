Buket Kurt kimdir? Buket Kurt olayı nedir?

Buket Kurt paylaştığı videolarla dikkatleri çekiyor ve sosyal medyada gündem oluyor. Tepki çeke videolarla gündem olan Buket Kurt Hakkında olumsuz eleştiriler yapılmakta ve videoları hakkında eleştiriler gelmektedir. Peki, Buket Kurt kimdir?