Buket Kurt kimdir? Buket Kurt olayı nedir?
Buket Kurt paylaştığı videolarla dikkatleri çekiyor ve sosyal medyada gündem oluyor. Tepki çeke videolarla gündem olan Buket Kurt Hakkında olumsuz eleştiriler yapılmakta ve videoları hakkında eleştiriler gelmektedir. Peki, Buket Kurt kimdir?
Sosyal medyada hesabından paylaştığı koku içerikli videolarla tanınan Buket Kurt hakkında araştırmalı yapılıyor. Kurt hakkında Buket Kurt kimdir ve Buket Kurt olayı nedir gibi soruların yanıtları aranıyor.
BUKET KURT KİMDİR?
Buket Kurt, TikTok sosyal medya platformunda korku içerikli videolar ile tanınan kişidir.
BUKET KURT OLAYI NEDİR?
Buket Kurt'un paylaştığı korku içerikli videoların zararlı olabileceği düşüncesiyle Buket Korkut'un hesabının kapatılması yönünde paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar sonrası Buket Kurt sosyal medyada trend oldu.