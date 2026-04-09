Giden gidene! Dünya devinden bir yıldız daha kaydı

Liverpool, 9 yıldır takımda forma giyen başarılı sol bek Andrew Robertson'un sezon sonu ayrılacağını açıkladı. Daha önce Mohamed Salah ile de sözleşme uzatılmayacağını duyuran İngiliz ekibi, kadroda önemli bir değişime gidiyor.

İngiltere Premier Lig devi Liverpool, uzun yıllardır takımın önemli parçalarından biri olan Andrew Robertson ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp, İskoç sol bekin sezon sonunda takımdan ayrılacağını resmen duyurdu.

9 YILLIK SERÜVEN SONA ERİYOR

“LIVERPOOL EFSANESİ OLARAK AYRILACAK”

Kulüpten yapılan açıklamada, “Andy Robertson’ın Kırmızılar kariyerini mevcut sezonun sonunda sonlandıracağını doğrulayabiliriz. Bunu bir Liverpool efsanesi olarak yapacak” ifadelerine yer verildi.

PERFORMANSIYLA İZ BIRAKTI

Başarılı sol bek, Liverpool formasıyla çıktığı 373 maçta 13 gol ve 67 asistlik katkı sağladı. Robertson, özellikle hücuma verdiği destek ve istikrarlı performansıyla taraftarların sevgisini kazandı.

Alper Kızıltepe
