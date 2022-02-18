Buket Dereoğlu kimdir? Buket Dereoğlu hayatı ve biyografisi! Buket Dereoğlu kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Buket Dereoğlu merak konusu oldu. İşte Buket Dereoğlu hakkında merak edilen Buket Dereoğlu kimdir, Buket Dereoğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

Tam adı Selin Buket Dereoğlu olan oyuncu, 1970 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İzmir kökenli bir ailenin kızı olan Buket Dereoğlu'nun annesi İdil Yazgan'dır. Dereoğlu henüz üç yaşındayken annesi ile babası boşandı. Annesi ikinci evliliğini usta oyuncu Ercan Yazgan ile yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar Tiyatro oyunculuk bölümünden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimine annesinin tiyatrosu olan "İdil Abla Çocuk Tiyatrosu"nda başladı. Daha sonra Dormenler Tiyatrosu, Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatrosu, Ercan Yazgan- Bülent Kayabaş Tiyatrosu", TİM, "Tiyatro Portakal" gibi tiyatro gruplarında sahne aldı.

1989 yılında başlayan 13 yıl devam eden "Bizimkiler" dizisinde Erdal Özyağcılar, Ercan Yazgan, Aykut Oray, Savaş Dinçel, Zihni Göktay, Meral Çetinkaya gibi birbirinden usta oyuncularla birlikte rol aldı. 90'lı yıllarda Bizimkiler'in yanı sıra, Cümbüş Sokak, Sarı Gacı, ve Tatlı Kaçıklar dizilerinin kadrosunda yer aldı. 2012 yılında ise "Eve Düşen Yıldırım" dizisinde rol aldı.

Başından iki evlilik geçen Buket Dereoğlu, 1994 yılında oyuncu Volkan Severcan ile evlendi, bu beraberlik 2 yıl sürdü ve 1996 yılında son buldu. Buket Dereoğlu ikinci evliliğini ise 2004 yılında meslektaşı Özgür Özgülgün ile yaptı. İkinci evliliğinden Can adında bir oğlu var.[