Buket Aydın sansürledi ama arkadaşı ifşa etti!

Demet Özdemir ve Hazal Filiz Küçükköse gibi Türk ünlülerin de giydiği, dünyada sıklıkla tercih edilen tek düğmeli hırkayı giyen sunucu Buket Aydın sosyal medyayı salladı.

SANSÜR UYGULADI

Sütyensiz tercih edilen hırkayı doğum günü için giyen Buket Aydın, sosyal medyada pozunu paylaşırken göğüs kısmına emojiyle sansür uyguladı.

Ancak Buket Aydın'ın sansürünü arkadaşı bozdu. Ünlü spikerin arkadaşı aynı pozu sansürsüz paylaştı.

37 yaşındaki Buket Aydın'ın bu görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.