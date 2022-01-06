Buket Aydın sansürledi ama arkadaşı ifşa etti! - Haberler Magazin
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Buket Aydın sansürledi ama arkadaşı ifşa etti!

Buket Aydın sansürledi ama arkadaşı ifşa etti!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sunucu Buket Aydın, önceki akşam arkadaşlarıyla bir araya geldi. Aydın, dünyada ve ülkemizde pek çok ünlü ismin tercih ettiği sütyensiz hırkayı giydi. Aydın, göğüs kısmına emojiyle sansür uyguladı ama arkadaşı ifşa etti. İşte detaylar...

Demet Özdemir ve Hazal Filiz Küçükköse gibi Türk ünlülerin de giydiği, dünyada sıklıkla tercih edilen tek düğmeli hırkayı giyen sunucu Buket Aydın sosyal medyayı salladı.

SANSÜR UYGULADI

Sütyensiz tercih edilen hırkayı doğum günü için giyen Buket Aydın, sosyal medyada pozunu paylaşırken göğüs kısmına emojiyle sansür uyguladı.

Ancak Buket Aydın'ın sansürünü arkadaşı bozdu. Ünlü spikerin arkadaşı aynı pozu sansürsüz paylaştı.

37 yaşındaki Buket Aydın'ın bu görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Buket Aydın sansürledi ama arkadaşı ifşa etti!

Buket Aydın sansürledi ama arkadaşı ifşa etti!

Buket Aydın sansürledi ama arkadaşı ifşa etti!

Buket Aydın sansürledi ama arkadaşı ifşa etti!

Buket Aydın sansürledi ama arkadaşı ifşa etti!

İç çamaşırsız hırka giyme akımına uyan Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı

İç çamaşırsız hırka giyme akımına uyan Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı

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