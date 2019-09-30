Buket Aydın'dan Kıraç'a: Cahilce açıklamaların artık son bulması gerekiyor

30.09.2019 20:25

Ünlü şarkıcı Kıraç'ın verdiği röportajdaki "Şehirli kadın çocuk bakmayı geçtim, evde kahvaltı bile hazırlamıyor. Bu algı yanlış. Bu yanlış algıyı parçalamak lazım." sözlerine Buket Aydın'dan sert tepki geldi.

"SANATÇILARIMIZA YAKIŞMIYOR"

Aydın Ana Haber Bülteni'nde konuya ilişkin ''Gerçekten Kıraç'ın özür dilemesi gerekiyor. Biz burada her gün kadına şiddet haberlerini, kadın cinayeti haberlerini aktarmaktan bu kadar bıkmışken, kadına şiddeti tetikleyen, kadının evde baskılanmasını destekleye bu açıklamanın bir sanatçıya yakışmadığının altını çizmek istiyorum. Kahvaltıyı kadın hazırlamaz. Senelerce annem çalışırken sevgili babacığım bana çok kahvaltı hazırlamıştır. Hayat müşterektir. Bu tarz cahilce açıklamaların artık son bulması gerekiyor, özellikle sanatçılarımıza yakışmıyor'' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Posta'dan Oya Çınar'a konuşan ünlü şarkıcı Kıraç, "Sen artık gömlek ütüleyen, yemek yapan kadın var mı zannediyorsun? Onların hepsi geçmişte kaldı. Onlar gariban kadınlardı. Eski, zavallı kadınlardı. Şimdi kadınlar öyle değil maalesef." ifadelerini kullanmıştı.