Buket Aydın'dan Kıraç'a: Cahilce açıklamaların artık son bulması gerekiyor

Buket Aydın'dan Kıraç'a: Cahilce açıklamaların artık son bulması gerekiyor

Kanal D Haber Başkanı Buket Aydın, Ana Haber Bülteni'nde şarkıcı Kıraç'a kadınlara yönelik sözleri nedeniyle tepki gösterdi. Aydın "Bu tarz cahilce açıklamaların artık son bulması gerekiyor" dedi.

30.09.2019 20:25

Ünlü şarkıcı Kıraç'ın verdiği röportajdaki "Şehirli kadın çocuk bakmayı geçtim, evde kahvaltı bile hazırlamıyor. Bu algı yanlış. Bu yanlış algıyı parçalamak lazım." sözlerine Buket Aydın'dan sert tepki geldi.

"SANATÇILARIMIZA YAKIŞMIYOR"

Aydın Ana Haber Bülteni'nde konuya ilişkin ''Gerçekten Kıraç'ın özür dilemesi gerekiyor. Biz burada her gün kadına şiddet haberlerini, kadın cinayeti haberlerini aktarmaktan bu kadar bıkmışken, kadına şiddeti tetikleyen, kadının evde baskılanmasını destekleye bu açıklamanın bir sanatçıya yakışmadığının altını çizmek istiyorum. Kahvaltıyı kadın hazırlamaz. Senelerce annem çalışırken sevgili babacığım bana çok kahvaltı hazırlamıştır. Hayat müşterektir. Bu tarz cahilce açıklamaların artık son bulması gerekiyor, özellikle sanatçılarımıza yakışmıyor'' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Posta'dan Oya Çınar'a konuşan ünlü şarkıcı Kıraç, "Sen artık gömlek ütüleyen, yemek yapan kadın var mı zannediyorsun? Onların hepsi geçmişte kaldı. Onlar gariban kadınlardı. Eski, zavallı kadınlardı. Şimdi kadınlar öyle değil maalesef." ifadelerini kullanmıştı.

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YORUMLAR (17)

  • HAKAN KURT:
    kırac haklı evde artık ev yemeklerine hasret kaldık. kadınlar her şeyi hazıra alışmış. kadının yeri evidir asla başka yer olmaz. eğer geçinemiyorsa o zaman esine destek olur. çocuk doğurmak olmuyor kadın. eğitmek bakmak lazım kadından başkası yapmaz.
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  • CENGİZHAN:
    İYİ DE KIRAÇ YANLIŞ BİR ŞEY SÖYLEMEMİŞ Kİ .BİZİM EN BÜYÜK YANLIŞIMIZ BATININ AVRUPANIN TEKNOLOJİ SİNİ GELİŞMESİNİ SİSTEMİNİ DEĞİL YAŞAM TARZINI GELENEK GORENKLERİNİ ALMAK ONLAR GİBİ YAŞAMAYA ÇALIŞMAK .TABİKİ ERKEKTE KAHVALTI HAZIRLAR YEMEKTE YAPAR EŞİNEDE YARDİMCİ OLUR AMA TÜRK ÖRF GELENEK GORENKLERİNİ ÖZÜMÜZÜ DE UNUTMAYALIM
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  • MUHACİR TORUNU:
    Kadın bu kadar ağır zaman diliminde çalıştırılmamalı , cocuknl anne sevgisinden merhamet duygularindan uzak kalınca ortaya anne babasını zehirleyen öldüren evlatlar çoğalmaya başladı , kapitalis düzen kadınları da köle yaptı kendine , daha çok tüketim , buna bağlı daha çok emek gücü , ne bab nede anne çocuklarına yeteri kadar zaman ayiramayinca , buket aydın gibi cahiller çıkıyor ortaya , para her şey değil buket aydın .
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  • AYŞE TEYZE:
    Artık ne eski yiğitler nede namuslu anadolu kadını kaldı toplum Zivadan cikti doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar
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  • MİSAFİR:
    Çalışan kadinlar yüzünden küçük çocuklarınin ana şefkatinden sevgisinden mahrum kaldıkları malûm. Buket Aydın kim ki toplumda bu kanayan yarayı elestiriyor.
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  • AYSE:
    simdiki kadinlar calisiyor, zaman mi var, hatta bazilari erkeklerden daha fazla parayi eve getiriyor, onu da unutmayinlütfen.
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