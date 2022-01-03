Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 3 Ocak 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?

3 Ocak Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 3 Ocak Pazartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 3 Ocak Pazartesi korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?

3 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

3 Pazartesi günü korona tablosu henüz açıklanmadı. Corona tablosunun akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor. Bu nedenle bugün koronavirüsden kaç kişi öldü, bugünkü vaka sayısı kaç sorularının cevabı şuan için bilinmemekte.

3 OCAK PAZARTESİ TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan en güncel veriler haberimizdedir.

3 OCAK PAZARTESİ TEST SAYISI

3 Ocak Pazartesi 362.836 koronavirüs testi yapıldı.

3 OCAK PAZARTESİ GERÇEK VAKA SAYISI

3 Ocak Pazartesi semptomlu semptomsuz vaka sayısı 33.520 olarak açıklandı.

3 OCAK PAZARTESİ HASTA SAYISI

3 Ocak Pazartesi - yeni hasta tespit edildi.

3 OCAK PAZARTESİ VEFAT SAYISI

3 Ocak Pazartesi itibariyle vefat sayısı 129 olarak gerçekleşti.

3 OCAK PAZARTESİ İYİLEŞEN SAYISI

3 Ocak Pazartesi 22.161 kişi iyileşti.

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