Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 11 Ocak 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?

11 Ocak Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı? 11 Ocak Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 11 Ocak Salı korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?

11 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

11 Ocak Salı günü korona tablosu henüz açıklanmadı.

10 OCAK PAZARTESİ KORANAVİRÜS TESTİ SAYISI KAÇTIR?

10 Ocak Pazartesi günü 403.104 kişiye test uygulanmıştır.

10 OCAK PAZARTESİ GERÇEK VAKA SAYISI KAÇTIR?

10 Ocak Pazartesi 403.104 kişiye uygulanan testten 65.236 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

10 OCAK PAZARTESİ KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

10 Ocak Pazartesi günü 141 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

10 OCAK PAZARTESİ KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ?

10 Ocak Pazartesi günü 38.242 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

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