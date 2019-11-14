Bugüne kadar keşfedilen en uzak noktadaki cismin yeni adı belli oldu: Arrokoth
Güneş'ten 4 milyar mil uzaklıktaki, bugüne kadar keşfedilen en uzak gök cismi "2014 MU69" resmi adına kavuştu: Arrokoth. İlk keşfedildiğinde gök cismine verilen "Ultima Thule" ismi Nazilerle olan bağı nedeniyle tartışma yaratmıştı.
Güneş'ten 4 milyar mil uzaklıktaki, bugüne kadar keşfedilen en uzak gök cismi "2014 MU69" resmi adına kavuştu: Arrokoth.
Amerikan yerlilerinden Powhatan halkının dilinde "gökyüzü" anlamına gelen Arrokoth'un adını verdiği gök cismi geçici olarak "Ultima Thule" olarak anılıyordu. Eski Yunan ve Romalıların dünyanın sınırlarının ötesinde en uzak yerleri tanımlamak için kullandıkları "Ultima Thule" ismi Nazilerle olan bağı nedeniyle tartışma yaratmıştı. Euronews.com'da Görüntüle