Bugün vapur seferleri iptal mi? 15 Şubat bugün vapur çalışıyor mu? İstanbul vapur seferleri iptal mi? Vapurlar çalışıyor mu?

15 Şubat 2021, bugün İstanbul'da yoğun bir kar yağışı ve soğuk hava hakim. Karlı havanın, toplu ulaşım araçlarını engelleyip engellemeyeceği merak edilirken, vatandaşlar en çok da vapur seferlerini merak ediyor. Peki, Bugün vapur seferleri iptal mi? 15 Şubat bugün vapur çalışıyor mu? İstanbul vapur seferleri!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yoğun kar ve yağmur uyarısının ardından İstanbul'da 15 Şubat itibariyle kar yağışlarının arttığı gözlendi. İstanbul'un birçok bölgesine, özellikle yüksek tepelerinde kar yağışlarının arttığı gözlendi. Bir yandan günlük hayatına devam eden vatandaşlar vapur seferleri iptal mi? Vapurlar çalışıyor mu? İDO seferleri iptal mi? Bugün vapur seferleri iptal mi? 15 Şubat bugün vapur çalışıyor mu? gibi soruların yanıtını arıyor.

BUGÜN VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kar ve yağmur uyarısında bulunmuştu. İstanbul'da yer yer yoğun kar yağışlarından dolayı Marmara Denizi'nde olumsuz hava koşulları oluşmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bursa ve İstanbul içi vapur seferlerinde 15 Şubat, yani bugün için herhangi bir iptal gerçekleşmedi. Kış seferlerine hazırlıklı olduğunu belirten Şehir Hatlar: "İBB Şehir Hatları olarak önümüzdeki kışa hazırız. Uygulamaya başladığımız kış tarifemizde, 20 hatta, hafta içi 575, cumartesi günleri 475, pazar ve resmi tatil günlerinde ise 438 sefer gerçekleştireceğiz. Yeni tarifemizde:

• Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı hafta içi sefer sayısını 26'dan 30'a çıkardık,

• Bebek-Emirgan seferlerimizi pazar ve resmi tatil günleri de yapacağız,

• Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz Ortaköy-Üsküdar, Kısa Boğaz Turu (cumartesi, pazar ve resmi tatil günlerinde), 02.00 Bostancı-Adalar ring, 07.35 Çengelköy-Beşiktaş-Eminönü seferlerini yeniden yapmaya başladık,

• Kadıköy-Karaköy-Eminönü seferlerimizi 14.00-19.00 arasında 15 dakikada bire çıkardık." ifadelerinde bulundu.