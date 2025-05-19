Bugün sağlık ocakları, aile hekimlikleri açık mı 19 Mayıs Pazartesi?

19 Mayıs'ta hastaneler ve sağlık ocaklarının çalışma durumu araştırılıyor. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil günleri arasında yer alması sebebiyle 19 Mayıs'ta aile hekimlerinin mesai saatleri merak edildi. Peki, bugün sağlık ocakları açık mı 19 Mayıs Pazartesi?

BUGÜN SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI 19 MAYIS PAZARTESİ?

19 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle Aile Hekimliği, 19 Mayıs tarihinde kapalı olacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak kutlanıyor bu nedenle 19 Mayıs günü aile hekimleri ve poliklinikler hizmet vermeyecek. Ancak hastanelerin acil servisleri açık olacak.

AİLE HEKİMLİKLERİ YARIN AÇIK MI?

19 Mayıs resmi tatil olarak sayıldığı için sağlık ocakları da kapalı olacak ancak 20 Mayıs Salı günü itibarıyla normal mesai saatlerine dönülecek.