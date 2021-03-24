Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi? 24 Mart Çarşamba 2021 Şaban'ın kaçıncı günü? Şaban ayı takvimi!

Mübarek 3 ayların ikincisi Şaban ayıdır. Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi çok merak ediliyor. Şaban ayı 14 Mart Pazar günü itibariyle başladı. Peki, Şaban ayının 1. gecesi ve 1. günü hangi tarihlere denk geliyor? Şaban ayının hangi günü ayın kaçına denk gelir? Bugün Şaban'ın kaçıncı günü ve gecesi? 24 Mart Şaban ayının kaçıncı günü? Tüm Şaban Ayı takvimi haberimizde!

Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi merak ediliyor. Mübarek Şaban ayında ibadet etmek, namaz kılmak ve oruç tutmak oldukça sevap. Peki Şaban ayında hangi gün hangi tarihe denk geliyor? Şaban ayının 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ve 20. günleri ne zaman denk geliyor? Geceleri ne zaman?

ŞABAN AYI NE ZAMAN?

Şaban Ayı 1. günü 14 Mart 2021 Pazar günüdür.

BUGÜN ŞABAN AYININ KAÇI?

24 Mart Çarşamba günü Şaban ayının 11. günüdür. 24 Mart Çarşamba'yı 25 Mart Perşembe'ye bağlayan gece ise Şaban ayının 12. gecesi olmaktadır. Dinimizde geceler önce geldiği için Şaban ayının 1. gecesi gününün bir önceki akşamı sayılıyor.

2021 yılı için Şaban Ayının ilk 20 günü ve tarihi aşağıdaki gibidir:

Şaban Ayı 1. günü : 14 Mart 2021

Şaban Ayı 2. günü : 15 Mart 2021

Şaban Ayı 3. günü : 16 Mart 2021

Şaban Ayı 4. günü : 17 Mart 2021

Şaban Ayı 5. günü : 18 Mart 2021

Şaban Ayı 6. günü : 19 Mart 2021

Şaban Ayı 7. günü : 20 Mart 2021

Şaban Ayı 8. günü : 21 Mart 2021

Şaban Ayı 9. günü : 22 Mart 2021

Şaban Ayı 10. günü : 23 Mart 2021

Şaban Ayı 11. günü : 24 Mart 2021

Şaban Ayı 12. günü : 25 Mart 2021

Şaban Ayı 13. günü : 26 Mart 2021

Şaban Ayı 14. günü : 27 Mart 2021

Şaban Ayı 15. günü : 28 Mart 2021

Şaban Ayı 16. günü : 29 Mart 2021

Şaban Ayı 17. günü : 30 Mart 2021

Şaban Ayı 18. günü : 31 Mart 2021

Şaban Ayı 19. günü : 1 Nisan 2021

Şaban Ayı 20. günü : 2 Nisan 2021

Dinimizde günler; sabah namazından (imsak vaktinden) akşam namazına kadar olan süredir.

2021 yılı için Şaban Ayının ilk 20 gecesi ve tarihi aşağıdaki gibidir:

Şaban Ayı 1. gecesi : 13 Mart'ı 14 Mart'a bağlayan gece

Şaban Ayı 2. gecesi : 14 Mart'ı 15 Mart'a bağlayan gece

Şaban Ayı 3. gecesi : 15 Mart'ı 16 Mart'a bağlayan gece

Şaban Ayı 4. gecesi : 16 Mart'ı 17 Mart'a bağlayan gece

Şaban Ayı 5. gecesi : 17 Mart'ı 18 Mart'a bağlayan gece

Şaban Ayı 6. gecesi : 18 Mart'ı 19 Mart'a bağlayan gece

Şaban Ayı 7. gecesi : 19 Mart'ı 20 Mart'a bağlayan gece

Şaban Ayı 8. gecesi : 20 Mart'ı 21 Mart'a bağlayan gece

Şaban Ayı 9. gecesi : 21 Mart'ı 22 Mart'a bağlayan gece

Şaban Ayı 10. gecesi : 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece

Şaban Ayı 11. gecesi : 23 Mart'ı 24 Mart'a bağlayan gece

Şaban Ayı 12. gecesi : 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece

Şaban Ayı 13. gecesi : 25 Mart'ı 26 Mart'a bağlayan gece

Şaban Ayı 14. gecesi : 26 Mart'ı 27 Mart'a bağlayan gece

Şaban Ayı 15. gecesi : 27 Mart'ı 28 Mart'a bağlayan gece

Şaban Ayı 16. gecesi : 28 Mart'ı 29 Mart'a bağlayan gece

Şaban Ayı 17. gecesi : 29 Mart'ı 30 Mart'a bağlayan gece

Şaban Ayı 18. gecesi : 30 Mart'ı 31 Mart'a bağlayan gece

Şaban Ayı 19. gecesi : 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağlayan gece

Şaban Ayı 20. gecesi : 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece

Dinimizde geceler; akşam namazından imsak vaktine kadar olan süredir.