Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü ve gecesi? 20 Nisan Salı 2021 Ramazan ayının kaçıncı günü? 2021 Ramazan ayı takvimi!

Mübarek 3 ayların 3.sü ve 11 ayın sultanı Ramazan ayıdır. Ramazan ayı kaç gün sürüyor? Ramazan ayında hangi gün ne zamana denk geliyor? vatandaşlar tarafından merak edildi. Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü itibariyle başladı. Peki bugün Ramazan ayının kaçıncı günü? Bugün Ramazan ayının kaçıncı gecesi? 20 Nisan Ramazan ayının kaçıncı günü ve gecesi?

Bugün Ramazan ayının kaçıncı günü ve gecesi merak ediliyor. Mübarek Ramazan ayında ibadet etmek, namaz kılmak ve oruç tutmak oldukça sevap. Peki Ramazan ayında hangi gün hangi tarihe denk geliyor? Ramazan ayının 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ve 10. günleri ne zaman denk geliyor? Geceleri ne zaman?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Ramazan ayının 1. günü 13 Nisan Salı günüdür. Ramazan ayının 1. gecesi ise 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gecedir.

BUGÜN RAMAZAN AYININ KAÇI?

20 Nisan Salı günü Ramazan ayının 8. günüdür . 20 Nisan Salı'yı 21 Nisan Çarşamba'ya bağlayan gece ise Ramazan ayının 9. gecesidir. Dinimizde geceler önce geldiği için Ramazan ayının 9. gecesi gününün bir önceki akşamı sayılıyor.

2021 yılı için Ramazan Ayının ilk 10 günü ve tarihi aşağıdaki gibidir:

Ramazan Ayı 1. günü : 13 Nisan Salı

Ramazan Ayı 2. günü : 14 Nisan Çarşamba

Ramazan Ayı 3. günü : 15 Nisan Perşembe

Ramazan Ayı 4. günü : 16 Nisan Cuma

Ramazan Ayı 5. günü : 17 Nisan Cumartesi

Ramazan Ayı 6. günü : 18 Nisan Pazar

Ramazan Ayı 7. günü : 19 Nisan Pazartesi

Ramazan Ayı 8. günü : 20 Nisan Salı

Ramazan Ayı 9. günü : 21 Nisan Çarşamba

Ramazan Ayı 10. günü : 22 Nisan Perşembe

Dinimizde günler; sabah namazından (imsak vaktinden) akşam namazına kadar olan süredir.

2021 yılı için Ramazan Ayının ilk 10 gecesi ve tarihi aşağıdaki gibidir:

Ramazan Ayı 1. gecesi : 12 Nisan Pazartesi'yi 13 Nisan Salı'ya bağlayan gece

Ramazan Ayı 2. gecesi : 13 Nisan Salı'yı 14 Nisan Çarşamba'yı bağlayan gece

Ramazan Ayı 3. gecesi : 14 Nisan Çarşamba'yı 15 Nisan Perşembe'yi bağlayan gece

Ramazan Ayı 4. gecesi : 15 Nisan Perşembe'yi 16 Nisan Cuma'yı bağlayan gece

Ramazan Ayı 5. gecesi : 16 Nisan Cuma'yı 17 Nisan Cumartesi'yi bağlayan gece

Ramazan Ayı 6. gecesi : 17 Nisan Cumartesi'yi 18 Nisan Pazar'ı bağlayan gece

Ramazan Ayı 7. gecesi : 18 Nisan Pazar'ı 19 Nisan Pazartesi'yi bağlayan gece

Ramazan Ayı 8. gecesi : 19 Nisan Pazartesi'yi 20 Nisan Salı'yı bağlayan gece

Ramazan Ayı 9. gecesi : 20 Nisan Salı'yı 21 Nisan Çarşamba'yı bağlayan gece

Ramazan Ayı 10. gecesi : 21 Nisan Çarşamba'yı 22 Nisan Perşembe'ye bağlayan gece

Dinimizde geceler; akşam namazından imsak vaktine kadar olan süredir.