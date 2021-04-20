Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü ve gecesi? 20 Nisan Salı 2021 Ramazan ayının kaçıncı günü? 2021 Ramazan ayı takvimi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü ve gecesi? 20 Nisan Salı 2021 Ramazan ayının kaçıncı günü? 2021 Ramazan ayı takvimi!

Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü ve gecesi? 20 Nisan Salı 2021 Ramazan ayının kaçıncı günü? 2021 Ramazan ayı takvimi!
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Mübarek 3 ayların 3.sü ve 11 ayın sultanı Ramazan ayıdır. Ramazan ayı kaç gün sürüyor? Ramazan ayında hangi gün ne zamana denk geliyor? vatandaşlar tarafından merak edildi. Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü itibariyle başladı. Peki bugün Ramazan ayının kaçıncı günü? Bugün Ramazan ayının kaçıncı gecesi? 20 Nisan Ramazan ayının kaçıncı günü ve gecesi?

Bugün Ramazan ayının kaçıncı günü ve gecesi merak ediliyor. Mübarek Ramazan ayında ibadet etmek, namaz kılmak ve oruç tutmak oldukça sevap. Peki Ramazan ayında hangi gün hangi tarihe denk geliyor? Ramazan ayının 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ve 10. günleri ne zaman denk geliyor? Geceleri ne zaman?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Ramazan ayının 1. günü 13 Nisan Salı günüdür. Ramazan ayının 1. gecesi ise 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gecedir.

BUGÜN RAMAZAN AYININ KAÇI?

20 Nisan Salı günü Ramazan ayının 8. günüdür. 20 Nisan Salı'yı 21 Nisan Çarşamba'ya bağlayan gece ise Ramazan ayının 9. gecesidir. Dinimizde geceler önce geldiği için Ramazan ayının 9. gecesi gününün bir önceki akşamı sayılıyor.

2021 yılı için Ramazan Ayının ilk 10 günü ve tarihi aşağıdaki gibidir:

  • Ramazan Ayı 1. günü : 13 Nisan Salı
  • Ramazan Ayı 2. günü : 14 Nisan Çarşamba
  • Ramazan Ayı 3. günü : 15 Nisan Perşembe
  • Ramazan Ayı 4. günü : 16 Nisan Cuma
  • Ramazan Ayı 5. günü : 17 Nisan Cumartesi
  • Ramazan Ayı 6. günü : 18 Nisan Pazar
  • Ramazan Ayı 7. günü : 19 Nisan Pazartesi
  • Ramazan Ayı 8. günü : 20 Nisan Salı
  • Ramazan Ayı 9. günü : 21 Nisan Çarşamba
  • Ramazan Ayı 10. günü : 22 Nisan Perşembe

Dinimizde günler; sabah namazından (imsak vaktinden) akşam namazına kadar olan süredir.

2021 yılı için Ramazan Ayının ilk 10 gecesi ve tarihi aşağıdaki gibidir:

  • Ramazan Ayı 1. gecesi : 12 Nisan Pazartesi'yi 13 Nisan Salı'ya bağlayan gece
  • Ramazan Ayı 2. gecesi : 13 Nisan Salı'yı 14 Nisan Çarşamba'yı bağlayan gece
  • Ramazan Ayı 3. gecesi : 14 Nisan Çarşamba'yı 15 Nisan Perşembe'yi bağlayan gece
  • Ramazan Ayı 4. gecesi : 15 Nisan Perşembe'yi 16 Nisan Cuma'yı bağlayan gece
  • Ramazan Ayı 5. gecesi : 16 Nisan Cuma'yı 17 Nisan Cumartesi'yi bağlayan gece
  • Ramazan Ayı 6. gecesi : 17 Nisan Cumartesi'yi 18 Nisan Pazar'ı bağlayan gece
  • Ramazan Ayı 7. gecesi : 18 Nisan Pazar'ı 19 Nisan Pazartesi'yi bağlayan gece
  • Ramazan Ayı 8. gecesi : 19 Nisan Pazartesi'yi 20 Nisan Salı'yı bağlayan gece
  • Ramazan Ayı 9. gecesi : 20 Nisan Salı'yı 21 Nisan Çarşamba'yı bağlayan gece
  • Ramazan Ayı 10. gecesi : 21 Nisan Çarşamba'yı 22 Nisan Perşembe'ye bağlayan gece

Dinimizde geceler; akşam namazından imsak vaktine kadar olan süredir.

Ramazanda susuzluğu gideren içecekler nelerdir? İftar ve sahurda ne içmeliyiz?
Ramazanda susuzluğu gideren içecekler nelerdir? İftar ve sahurda ne içmeliyiz?
Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü 2021! Bugün kaçıncı orucu tutuyoruz? Ramazanın kaçıncı günü bugün?
Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü 2021! Bugün kaçıncı orucu tutuyoruz? Ramazanın kaçıncı günü bugün?
Ramazan ne zaman bitiyor? 2021 Ramazan Bayramı kaç gün? İşte 2021 son oruç tarihi
Ramazan ne zaman bitiyor? 2021 Ramazan Bayramı kaç gün? İşte 2021 son oruç tarihi
Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Cansu Dere Hande Erçel Demet Akalın
Spor Ali Koç Arda Turan Ryan Babel Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü ve gecesi? 20 Nisan Salı 2021 Ramazan ayının kaçıncı günü? 2021 Ramazan ayı takvimi!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 01:14:31. #1.15#

title