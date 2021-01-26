Bugün maç var mı? 26 Ocak Salı TV'de hangi maçlar var? 26 Ocak Futbol ve Basketbol maçları!
Bugün maç var mı diye soran spor severler haftanın maç programını araştırıyor! 26 Ocak Salı günü maçları ve TV'de hangi maçlar var sorusunun cevabını yazımızda bulabilirsiniz...
Haftanın maç programı açıklandı! Haftalık maç programına göre 26 Ocak Salı günü maçları listesini sizler için derledik! Bugün maç var mı? 26 Ocak Salı TV'de hangi maçlar var? sorularının cevaplarına yazımızdan ulaşabilirsiniz!
26 OCAK SALI FUTBOL BASKETBOL MAÇLARI
Basketbol 26 01 2021 19:00 Anadolu Efes - Kızılyıldız
Basketbol 26 01 2021 21:00 Fenerbahçe Beko - Maccabi Fox
Futbol 26 01 2021 22:45 Inter - AC Milan
21:00 | Newcastle Utd vs Leeds United | S Sport
22:30 | Fortuna Düsseldorf vs Hamburg | S Sport 2
22:45 | Ipswich Town vs Sunderland | beIN SPORTS MAX HD 1
22:45 | Inter vs Milan | TRT Spor
23:15 | West Bromwich vs Manchester City | S Sport