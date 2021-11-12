Bugün öğrencilerin ara tatile girmeden önceki son günü, ebeveynler çocuklarının karne heyecanını yaşıyor. Peki öğrenciler bugün karne alacak mı? Bugün karne günü mü? Karne günü ne zaman? Ara karne ne demek?

BUGÜN KARNE GÜNÜ MÜ?

Bugün öğrenciler ara tatile girecek ve ara karne notlarını e-okul'dan görüntüleyebilecekler. Ara karnede ilk sınavların not ortalaması gösterilecektir. Bugün karne günü değildir.

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

Ara tatil sona erdikten sonra 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 21 Ocak'ta öğrenciler karnelerini elden alacaklar. 24 Ocak 2022 Pazartesi ise yarıyıl tatili başlayacak ve 4 Şubat 2022 Cuma bitecek. İkinci dönemin başlama tarihi 7 Şubat 2022 pazartesi günüdür. Ara tatili 11 Nisan-15 Nisan 2022 arası yapılacak olup ara tatilden sonra öğrenciler ikinci dönemi 17 Haziran 2022' de bitireceklerdir.

ARA KARNE NE DEMEK?

Ara karnede ilk sınavların not ortalaması gösterilecektir. Veliler, öğrencilerin ara karnesine e-okuldan bakabilirler. Basılı karne değildir.

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