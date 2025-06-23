Bugün kandil mi, bugün miraç kandili mi?

Bugün kandil mi, bugün miraç kandili mi?
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23 Haziran 2025 Pazartesi günü birçok kişi "bugün kandil mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Dini günlerin manevi atmosferini yaşamak isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göz atıyor. Peki, 23 Haziran 2025'te bugün kandil mi, özel bir dini gün mü var? İşte detaylar...

Vatandaşlar her yıl Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandili gibi mübarek geceleri kutlamaya önem veriyor. 23 Haziran 2025 Pazartesi günü vatandaşlar arasında en çok merak edilen konulardan biri "bugün kandil mi?" sorusu oldu. Özellikle dini günlerin anlam ve önemine dikkat edenler, bugünün herhangi bir kandil günü olup olmadığını araştırıyor. Peki, 23 Haziran 2025 tarihi için "bugün kandil mi?" sorusunun yanıtı nedir?

BUGÜN KANDİL Mİ?

Müslüman aleminin önemli günlerinden biri olan kandil geceleri, ibadet, dua ve manevi huzurla geçmektedir. 2025 yılına girmemizle birlikte dini günler takvimi de netleşti. Kandil günlerinde oruç tutulur, dualar edilir ve büyükler ziyaret edilir.

Bugün kandil günü değildir.

Bugün kandil mi, bugün miraç kandili mi?

2025 Kandil ve Mübarek Geceler Listesi

• Regaib Kandili: 02-03 Ocak 2025 Perşembe, Cuma

• Mirac Kandili: 26-27 Ocak 2025 Pazar, Pazartesi

• Berat Kandili: 13-14 Şubat 2025 Perşembe, Cuma

• Kadir Gecesi: 26-27 Mart 2025 Çarşamba, Perşembe

• Mevlid Kandili: 03-04 Eylül 2025 Çarşamba, Perşembe

• Regaib Kandili: 25-26 Aralık 2025 Perşembe, Cuma

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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