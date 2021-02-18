Bugün Cübbeli Ahmet Hoca sohbet programı yok mu? Lalegül TV sohbet neden yok, neden başlamadı, ne zaman başlayacak?
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Bugün Cübbeli Ahmet Hoca sohbet programı yok mu? Lalegül TV sohbet neden yok, neden başlamadı, ne zaman başlayacak?

18.02.2021 21:46 | Son Güncelleme: 18.02.2021 21:57
Bugün Cübbeli Ahmet Hoca sohbet programı yok mu? Lalegül TV sohbet neden yok, neden başlamadı, ne zaman başlayacak?

Regaip kandilinize özel Lalegül TV'de Cübbeli Ahmet Hoca'nın sohbet programı saat 21:00 'da olacaktı. Fakat saat 10'a yaklaşmakta ve halen sohbet başlamadı. Bunun üzerine vatandaşlar Cübbeli hocanın sohbeti neden başlamadı, sohbet yok mu, neden yok? Cübbeli hoca hastalandı mı? Gibi sorular sormaya başladı. Peki, sohbet ne zaman başlayacak?

Bugün normalde Regaip kandili özel sohbet olacaktı. Fakat henüz başlamadığı için vatandaşlar son durumu merak etti. Peki, Ahmet Mahmut Ünlü hastalandı mı, neden sohbet başlamadı, sohbet ne zaman başlayacak?

LALEGÜL TV 18 ŞUBAT CÜBBELİ AHMET HOCA SOHBET NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Normalde bugün saat 21:00 'da Regaip kandili özel canlı yayında sohbet programı olacaktı. Fakat saat 10'a yaklaşırken halen sohbet başlamadı. Bazen programda gecikmeler yaşanabiliyor. Büyük bir olasılıkla sohbet birazdan başlayacak. Fakat henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Güncelleme:

Regaib Gecesi özel sohbeti Youtube üzerinden canlı olarak başladı. Şimdilik Lalegül TV'de sohbet verilmiyor. Youtube kanalından canlı izleyebilirsiniz.

Bugün Cübbeli Ahmet Hoca sohbet programı yok mu? Lalegül TV sohbet neden başlamadı, ne zaman başlayacak?

SOHBET PROGRAMI NEDEN BAŞLAMADI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sohbet programı Youtube üzerinden canlı olarak başlamıştır. Fakat Lalegül TV'de yok. Büyük bir ihtimalle frekans bilgilerinden dolayı bugünlük sohbet Lalegül TV'de değil Youtube üzerinden yayınlanıyor.

Bildiğiniz gibi Lalegül TV yeni yayın hayatına geçmişti. Bundan dolayı frekans bilgileri güncellenmişti. Bu bakımdan büyük bir ihtimalle karışıklık olmaması adına sohbet Youtube üzerinden canlı olarak verilmektedir. Resmi açıklama geldiğinde konumuza ekleyeceğiz.

PROGRAMI YOUTUBE ÜZERİNDEN CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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