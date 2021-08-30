Bugün berberler açık mı? 30 Ağustos Pazartesi kuaförler çalışıyor mu?

30 Ağustos Pazartesi günün resmi tatil olması sebebiyle bazı kurumların açık olup olmadığı merak edildi. En çok merak edilen kurumlardan biri de berberler oldu. Peki, bugün (30 Ağustos Pazartesi) berberler çalışıyor mu?

Zafer Bayramı coşkuyla kutlanırken noter açık olup olmadığı merak edildi. İşte vatandaşların çok merak ettiği 30 Ağustos Pazartesi berberler açık mı, sorusunun yanıtı. Bugün 30 Ağustos Pazartesi berberler çalışıyor mu?

BUGÜN BERBERLER ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos günü kuaförlerin kapalı olması ile ilgili herhangi bir kural bulunmuyor. Bu sebeple isteyen kuaförler dükkanlarını açabilecek. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

30 AĞUSTOS'UN ANLAMI NEDİR?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.