Bugün Baş Belası yok mu? Baş Belası niye yok? 8 Ağustos Baş Belası yayınlanmayacak mı? Yeni bölümü ne zaman?
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Bugün Baş Belası yok mu? Baş Belası niye yok? 8 Ağustos Baş Belası yayınlanmayacak mı? Yeni bölümü ne zaman?

Bugün Baş Belası yok mu? Baş Belası niye yok? 8 Ağustos Baş Belası yayınlanmayacak mı? Yeni bölümü ne zaman?
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Baş Belası, ARC Film imzalı, ilk bölümü 20 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Murat Onbul'un oturduğu, senaryosunu Gülsev Karagöz, Zafer Özer Çetinel, Ahmet Orçun Okşar ve Ramazan Demirli dörtlüğün yazdığı, aşk, komedi, aksiyon ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Dizi normalde Pazar günleri ATV'de yayınlanıyordu. Fakat dizinin günü değişti. Peki, Bugün Baş Belası yok mu? Baş Belası niye yok? 8 Ağustos Baş Belası yayınlanmayacak mı? Yeni bölümü ne zaman?

Ekranların sevilen dizisi Baş Belası bugün ATV'de yeni bölümü ile yayımlanması bekleniyordu. Fakat ATV yayın akışında dizi yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Baş Belası neden yok, niye yok, bitti mi? Baş Belası yeni bölümleri hangi gün? Baş Belası dizisi günü mü değişti? merak etti. Peki, Bugün Baş Belası yok mu? Baş Belası niye yok? 8 Ağustos Baş Belası yayınlanmayacak mı? Yeni bölümü ne zaman?

BAŞ BELASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Baş Belası her hafta Cuma günü saat 20:00 'da ATV'de yayınlanıyor.

BAŞ BELASI GÜN MÜ DEĞİŞTİ?

Dizinin günü Cuma'ya alındı. Önceden Pazar günleri yayınlanıyordu. Bundan böyle dizi yeni bölümleriyle her Cuma ekrana gelecek.

Twitter resmi hesaptan yapılan açıklama şöyle:

"YENİ GÜNÜNDE YENİ BÖLÜMÜYLE Baş Belası 8. Bölüm Fragmanı Yeni bölüm 6 Ağustos Cuma 20.00'de"

Bugün Baş Belası yok mu? Baş Belası niye yok? 8 Ağustos Baş Belası yayınlanmayacak mı? Yeni bölümü ne zaman?

Buna göre sevilen dizisi Baş Belası yeni günü Cuma günü oldu.

8 AĞUSTOS PAZAR BAŞ BELASI NEDEN YOK?

Dizinin yayın günü değiştiği için bugün ekranlara gelmedi. Bundan böyle dizi her hafta Cuma günleri ATV ekranlarında yayınlanacaktır. Bugün 1. bölümü ile İkimizin Sırrı dizisi olacak.

ATV 8 AĞUSTOS YAYIN AKIŞI

  • 18:40 - ATV Ana Haber
  • 20:00 - İkimizin Sırrı
  • 23:00 - İkimizin Sırrı
  • 02:30 - Baş Belası

BAŞ BELASI OYUNCU KADROSU

İrem Helvacıoğlu : İpek Gümüşçü :

Seçkin Özdemir : Başkomiser Şahin Kara

Dilara Aksüyek : Nazlı Tüzün

Bülent Düzgünoğlu

Neşe Baykent

Taner Rumeli

Yılmaz Kunt

Buçe Buse Kahraman : Nermin Kuşçu

Ali Mert Yavuzcan

Ergül Miray Şahin

Özgür Cem Tuğluk

Eyüp Mert İlkıs

BAŞ BELASI KONUSU NEDİR?

Kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor. İpek'in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı onu cinayet bürö baş komiseri Şahin Kara'yla sık sık karşı karşıya getirecek. 'Baş Belası' birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikâyeleri...

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