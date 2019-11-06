Budapeşte'yi Orban'ın partisinden alan Belediye Başkanı: İmamoğlu'ndan "önemli tavsiyeler" aldım

06.11.2019 19:52 | Son Güncelleme: 06.11.2019 19:52

Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın adayını başkent Budapeşte'de yenerek son yerel seçimlerde on yıllık bir döneme son veren Gergerly Karacsony zafere giden yolda İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "çok önemli tavsiyeler" aldığını belirtti.