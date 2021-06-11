Bucalı minikler hayallerini dönüştürdü
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Bucalı minikler hayallerini dönüştürdü

Bucalı minikler hayallerini dönüştürdü
Bültenler - Haberler | Güncel

Buca Belediyesi 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası kapsamında dolu dolu çevre etkinlikleri düzenledi.

Geri Dönüşüm Yarışması'yla minikler geri dönüştürülebilir malzemelerle hayallerini eserlere dönüştürürken, belediye tarafından toplanan plastik kapaklar ise ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye oldu.

Sürdürülebilir bir kent hedefiyle çevreci yatırımlara ağırlık veren Buca Belediyesi, çeşitli etkinliklerle çevre bilincini kentin her kesimine yaymayı sürdürdü.

5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası tarihleri arasında Buca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.Buca Belediyesi Atık Getirme Merkezi'nin açılışıyla başlayan çevre etkinlikleri, miniklerin geri dönüşüm yarışmasıyla devam etti.

MİNİKLERİN ELLERİNDEN ESERLER

12 yaşından küçük çocukların evlerindeki atık malzemelerle yaptıkları geri dönüşüm ve sıfır atık temasıyla hazırladığı eserler, jüri tarafından değerlendirmeye alındı. Jüri değerlendirmesi sonucunda Esma Nur Shakenov "Dönüşüm Kız" adlı eseriyle birinci,Beril Ersan robot eseriyle ikinci, Yağız Efe Doğuluer organizer üçüncü oldu. Ege – Efe Kavas ile Ramiz Ünal ise mansiyon ödülüne layık görüldü. Dereceye giren miniklere tablet bilgisayar, mansiyon ödüllerine ise zeka oyunu ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümsüz eseri Nutuk hediye edildi.

PLASTİK KAPAKLAR TEKERLEKLİ SANDALYEYE DÖNÜŞTÜ

Öte yandan "Buca'mız kapakları topluyor engelleri birlikte aşıyor" mottosuyla hayata geçirilen Plastik Kapak kampanyası kapsamında alınan tekerlekli sandalye ihtiyaç sahibine ulaştırıldı. Müdürlüğün kendi imkanlarıyla yürüttüğü çalışma kapsamında toplanan plastik kapaklar, geri dönüşüm zincirine katılarak başvuru yapan ihtiyaç sahibi vatandaşlara tekerlekli sandalye olarak döndü. Çalışmaların hızla devam edeceği kapak kampanyasında vatandaşlar biriktirdikleri plastik kapakları, Buca Belediyesi hizmet binası, ek hizmet binaları ve tesislere bırakabilecek ya da (0232) 999 1 234 Alo Atık Hattı'nı arayabilecek.

Kaynak: Bültenler

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