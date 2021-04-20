Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu
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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu

İhlas Haber Ajansı / CEMAL TURAN KAYA - Haberler | Güncel

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu

BURDUR - Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bucak-Antalya karayolu Portsan Mermer yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa Türe'nin kullandığı 07 AHR 921 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Türe yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından yaralı sürücüye ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEMAL TURAN KAYA

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