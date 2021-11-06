Buca'da gençlik merkezleri üniversitelilerin uğrak noktası oldu

Üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte, Buca Belediyesinin Tarık Akan ve Işılay Saygın Gençlik Merkezleri büyük talep gördü. Çamaşırhaneden spor merkezine, kütüphaneden sinema salonuna kadar bir öğrencinin tüm ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayan merkezlere, bir ayda toplam 2 bin yeni üye katıldı.

Buca'da öğrenim gören 80 bin üniversite öğrencisine açık gençlik merkezleri, 2021-2022 öğrenim yılında da öğrencilerin uğrak noktası oldu. Yüz yüze eğitimin başlamasının ardından 2 bin yeni üye alan merkezlerin toplam üye sayısı ise 27 bine yükseldi.

Öğrenciler için tam bir cazibe merkezi konumundaki merkezlerde, gençler neredeyse tüm ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayabiliyor. Gençlik kulüpleri ile yeni kimlikler kazanan merkezlerde; kütüphane, ders çalışma alanı, bilgisayar odası, sinema salonları, oyun salonu, spor salonu, çamaşırhane, kafeterya, amfi tiyatro ve kurs odaları bulunuyor. Sinema dışındaki hizmetlerden 18-29 yaş aralığındaki üniversiteli gençler merkeze üye olarak yararlanırken, sinemalar tüm Bucalıların kullanımına açık olarak hizmet veriyor. - İZMİR