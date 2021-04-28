Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi! ABD ordusuna video oyunlarını aratmayan gözlük
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Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi! ABD ordusuna video oyunlarını aratmayan gözlük

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ABD ordusu için geliştirilen yeni gece görüş gözlüğüne ait görüntüler kamuoyunda ses getirdi. Askerlerin karanlıkta görmesini sağlayan gözlük, harita ve telsiz bilgilerine de ulaşma imkanı veriyor. ABD ordusu için şimdiye kadar geliştirilen en gelişmiş gece görüş gözlüğü için özellikle sosyal medya kullanıcıları 'video oyunlarını aratmıyor' yorumlarında bulundu.

Silahlanmaya ayırdığı rekor bütçe ile liderliği kimseye kaptırmayan ABD'nin yeni silahı görücüye çıktı. ABD ordusunda görev alan askerler için geliştirilen gece görüş gözlüğüne ait görüntüler ilk defa yayınlandı.

Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi! ABD ordusuna video oyunlarını aratmayan gözlük

HARİTA VE TELSİZ BİLGİLERİNE DE ULAŞILIYOR

Gözlük askerlerin karanlıkta görmelerini sağlamanın dışında harita ve telsiz bilgilerine de ulaşma imkanı sunuyor. 'ENVG-B' adı verilen gelişmiş gece görüş gözlüğünün ABD ordusu için L3Harris Technologies şirketi tarafından geliştirildiği açıklandı.

EN GELİŞMİŞ GECE GÖRÜŞ GÖZLÜĞÜ

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"ENVG-B, bir askerin sıfır ve düşük ışık koşullarında görmesini ve manevra yapmasını sağlayan ABD Ordusu için şimdiye kadar geliştirilen en gelişmiş gece görüş gözlüğüdür."

Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi! ABD ordusuna video oyunlarını aratmayan gözlük

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Popüler video oyunu Halo'ya benzetilen gözlük kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi oldu. Zira ENVG-B'de görülen görüntüler, Halo 3'ün Görsel Zeka Sistemi Keşif (VISR) özelliğine bir hayli benziyor.

Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi! ABD ordusuna video oyunlarını aratmayan gözlük
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