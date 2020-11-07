Bu sefer çikolata paketleri dağıtıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bu sefer çikolata paketleri dağıtıldı

07.11.2020 11:32 | Son Güncelleme: 07.11.2020 11:37
Bu sefer çikolata paketleri dağıtıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından her gün iki öğün sıcak yemek hizmeti verilen ailelere bu sefer fazla gıda platformundan temin edilen çikolata paketleri de dağıtıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından her gün iki öğün sıcak yemek hizmeti verilen ailelere bu sefer fazla gıda platformundan temin edilen çikolata paketleri de dağıtıldı.

İhityaç sahibi ailelere her gün düzenli olarak sıcak yemek ulaştıran Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bu sefer ailelere çikolata paketleri ulaştırdı. Ailelere sıcak olarak iki öğün yemeğin dışında Fazla gıda platformundan alınan çikolata paketlerini verdi. Ailelere ulaştırılan paketler sonrasında çocukların sevinçleri dikkat çekti. Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü vatandaşlar ile hayırseverlerin arasında iyilik köprüsü kurmaya devam edecek. - DÜZCE

Bu sefer çikolata paketleri dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Yardım kolisinden çıkan not ağlattı: 'Bunların parası bu sefer beni ısıtmaz ama sizi çok güzel ısıtır'
Yardım kolisinden çıkan not ağlattı: "Bunların parası bu sefer beni ısıtmaz ama sizi çok güzel ısıtır"
EGİAD'dan depremzedelere yardım destek paketleri
EGİAD'dan depremzedelere yardım destek paketleri
Deprem sonrası THY'den İzmir'e iki ek sefer
Deprem sonrası THY'den İzmir'e iki ek sefer
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Mesut Yılmaz Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Madonna Yıldız Tilbe Coşkun Göğen Timur Selçuk
Spor Fatih Terim Sinan Gümüş Eddie Newton Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz
Daha Fazla Ölü Çocuk Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bu sefer çikolata paketleri dağıtıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 11:38:37. #1.15#
title