Bu mağazalarda her şey bedava! Geçici giyim mağazaları Güneydoğu'da

Daha önceden durumları tespit edilmiş ihtiyaç sahibi ailelere giyim ve gıdanın yanı sıra yetim çocuklara da hediye paketi dağıtılacak.

Daha önceden durumları tespit edilmiş ihtiyaç sahibi ailelere giyim ve gıdanın yanı sıra yetim çocuklara da hediye paketi dağıtılacak.

15 gün boyunca açık kalacak mağazadan ihtiyaç sahibi bütün vatandaşlar yararlanacak. Giyim mağazalarının açılışı düzenlenen törenle ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetine sunuldu.

Mardin'in Midyat ilçesinde gezici Giyim Mağazanın açılışına Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ve Gönüllü vatandaşlar katıldı.

Derneğin Geçici Giyim Mağazası, hiçbir maddi talepte bulunmaksızın ihtiyaç sahibi ailelere dışarıda bir mağazada alışveriş yaparcasına kendi istekleri ve zevkleri doğrultusunda giyim yardımı ulaştırıyor.

Çocuk giysilerinden yetişkin elbiselerine, ayakkabıdan kışlık eşyalara her türlü ihtiyacın giderildiği geçici mağazada ihtiyaç sahibi aileler kendi bedenlerine göre deneyerek aldıkları giyim malzemeleri ile kışa hazırlanıyor.

Yeni yılla birlikte açılacak dördüncü mağaza Siirt'te olacak

Osman Demir Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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