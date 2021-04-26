Bu koltuk birçok kadın için kabus! Peki o korkuyu yenmek için ne yapmalı, işte cevabı
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Bu koltuk birçok kadın için kabus! Peki o korkuyu yenmek için ne yapmalı, işte cevabı

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Sağlık

Pek çok kadının gitmekten korktuğu jinekolojik muayenenin önemi, kadın sağlığı için olmazsa olmaz. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Duman, kadınların merak ettiği jinekolojik muayeneyle ilgili merak edilen pek çok soruya cevap verdi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Duman, kadınların jinekolojik muayeneden korkmaması gerektiğinin altını çizerek, düzenli kontrole gitmenin öneminden bahsetti.

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Bu koltuk birçok kadın için kabus! Peki o korkuyu yenmek için ne yapmalı, işte cevabı
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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