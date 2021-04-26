Bu koltuk birçok kadın için kabus! Peki o korkuyu yenmek için ne yapmalı, işte cevabı

Pek çok kadının gitmekten korktuğu jinekolojik muayenenin önemi, kadın sağlığı için olmazsa olmaz. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Duman, kadınların merak ettiği jinekolojik muayeneyle ilgili merak edilen pek çok soruya cevap verdi.