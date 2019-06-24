Bu kez ellerine kalem değil boya fırçası aldılar

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir ortaokulun öğretmenleri, yeni eğitim sezonuna hazırlık kapsamında okullarını boyadı.

Acarlar Mahallesindeki 60. Yıl Ortaokulu'nda görevli 3 idareci ve 38 öğretmen, yaz tatiliyle birlikte okullarını boyamak için kolları sıvadı.

Kendi imkanlarıyla boya olan eğitimciler, okulun içini ve dışını boyadı.

Bazı kadın öğretmenler ise kendi elleriyle yaptıkları yemekleri okula getirerek meslektaşlarıyla aynı sofrayı paylaştı.

Okul müdürü Seyit Murat Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulu geçen yıl da kendilerinin boyadığını, daha önce görev yaptığı okullarda da benzer uygulamalar yaptıklarını belirtti.

Yılmaz, "Hep beraber bir aile gibi okulumuzu eğitim öğretim yılına hazırlamaya gayret ediyoruz. Hep birlikte neşe içinde çalışıyoruz. Siz çalıştığınız yeri sahiplenirseniz, kendi eviniz gibi ve kendinizden bir parça olarak görürseniz bu işleri yaparken yadırgamazsınız." dedi.

Okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ise "Bizim böyle öğretmen ve eğitimcilere ihtiyacımız var. Diğer eğitimcilere de bunun örnek olmasını diliyoruz. Yaz döneminde tüm eğitimcilerimiz bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama burada daha farklı çalışmalar var. Çalışmaları yerinde gördüm çok duygulandım ve mutlu oldum. Kendilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA