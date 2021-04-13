Bu kazayı burunları bile kanamadan atlattılar
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Bu kazayı burunları bile kanamadan atlattılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bu kazayı burunları bile kanamadan atlattılar

Tekirdağ'da otomobil ile traktör çarpıştı.

Tekirdağ'da otomobil ile traktör çarpıştı. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Saray ilçesi çevreyolu üzerinde meydana geldi. Çerkezköy istikametine seyreden Mümin İnan idaresindeki 59 FV 791 plakalı traktör ile aynı yönde seyreden Bünyamin Sönmez idaresindeki 07 APT 437 plakalı otomobil Büyükyoncalı Mahallesi çevreyolu üzeri Palamutdere mevkisinde çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu traktör ve otomobil kullanılamaz hale gelirken kazayı sürücüler yara almadan atlattı.

Kaza yerine gelen jandarma ekipleri yol ve kaza yeri güvenliğini sağlarken, sürücüler olay yerine gelen ambulanslarla kontrol amaçlı Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Bu kazayı burunları bile kanamadan atlattılar
Bu kazayı burunları bile kanamadan atlattılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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