Bu kalp seni unutur mu? sözleri nelerdir? Bu kalp seni unutur mu sözleri nelerdr? Fikret Kızılok, Bu kalp seni unutur mu? sözleri dinle!

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BU KALP SENİ UNUTUR MU ŞARKI SÖZLERİ

Yıllar geçse de üstünden

Bu kalp seni unutur mu?

Kader gibi istemeden

Bu kalp seni unutur mu?

Bir hasretlik yüzün vardı

İçinde bir hüzün vardı

Söyleyecek sözüm vardı

Bu kalp seni unutur mu?

Bu kalp seni unutur mu?

Bu kalbim seni unutur mu?

Bir hasretlik yüzün vardı

İçinde bir hüzün vardı

Söyleyecek sözüm vardı

Bu kalp seni unutur mu?

Bu kalp seni unutur mu?

Bu kalbim seni unutur mu?

Anlamı yok tüm sözlerin

Sensiz geçen gecelerin

Yaşanacak senelerin

Bu kalp seni unutur mu?

Bambaşka bir halin vardı

Farketmeden beni sardı

Benliğimi benden aldı

Bu kalp seni unutur mu?

Bu kalp seni unutur mu?

Bu kalbim seni unutur mu?

Bambaşka bir halin vardı

Farketmeden beni sardı

Benliğimi benden aldı

Bu kalp seni unutur mu?

Bu kalp seni unutur mu?

Bu kalbim seni unutur mu?

Bana aşkı veren sendin

Sonra alıp giden sendin

Yollarımız ayrı derdin

Bu kalp seni unutur mu?

Oysa düşlerim başkaydı

Birden bire yarım kaldı

Yaşanacak çok şey vardı

Bu kalp seni unutur mu?

Bu kalp seni unutur mu?

Bu kalp seni unutur mu?

Oysa düşlerim başkaydı

Birden bire yarım kaldı

Yaşanacak çok şey vardı

Bu kalp seni unutur mu?

Bu kalp seni unutur mu?

Bu kalp seni unutur mu?

Her gün akşam yastığımda

Üşüyorum yokluğunda

Yaşıyorum boşluğunda

Bu kalp seni unutur mu?

Bambaşka bir halin vardı

Farketmeden beni sardı

Benliğimi benden aldı

Bu kalp seni unutur mu?

Bu kalp seni unutur mu?

Bu kalp seni unutur mu?

Bambaşka bir halin vardı

Farketmeden beni sardı

Benliğimi benden aldı

Bu kalp seni unutur mu?

Bu kalp seni unutur mu?

Bu kalp seni unutur mu?

FİKRET KIZILOK KİMDİR?

Münir Fikret Kızılok (10 Kasım 1946, İstanbul - 22 Eylül 2001, İstanbul), Türk Rock müziği sanatçısıdır. 1946 yılında İstanbul'da doğdu. 22 Eylül 2001'de bir hastanede uzun süredir çektiği kalp hastalığı yüzünden vefat etmiştir. Hafif Türk müziği için rock tınıları ve deneysel çalışmalarıyla yakın dönemin en önemli sanatçılarından biridir.