Bu Kafenin Gelirine Sokak Hayvanları da Ortak

DENİZ AÇIK - Eskişehir'de bir işletme sahibi, sokak hayvanları için mama getiren müşterilerine yüzde 50 indirim yapmasının yanı sıra kafedeki oyun konsollarında biriken paralarla aldığı mamaları, sokak hayvanlarını besleyenlere ücretsiz temin ediyor.

Kentte 9 yıl önce kafe işletmeye başlayan 32 yaşındaki hayvansever Cihan Durmuş, sokak hayvanları için projeler geliştirmeye başladı.

Kafede bulunan oyun konsollarında biriken paraları bir sandıkta toplayan Durmuş, bunlarla sokak hayvanları için mama aldı.

Daha sonra sokak hayvanları için bir sandık yapan Durmuş, gönüllüler tarafından buraya bırakılan paralarla aldığı mamaları sokak hayvanlarını besleyenlere teslim ediyor.

İşletmesinde başlattığı indirimli kart uygulaması karşılığında sadece bir kez aldığı 5 lirayı da sokak hayvanlarının mama masrafının karşılandığı sandığa koyan Durmuş, yarım kilo mama getiren müşterilerine de yüzde 50 indirimle hizmet sunuyor.

"İnsanlık bu dünyanın tek hakimi değil"

Bir köpeğin bakımını da üstlenen Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işletmesindeki oyun konsollarında biriken para kadar miktarı ekleyip sokak hayvanları için kedi ve köpek maması aldığını söyledi.

Aldığı mamaları sokak hayvanlarını besleyen gönüllülere verdiklerini anlatan Durmuş, şöyle konuştu:

"Sokak hayvanlarına mama almak amacıyla para biriktirmek için tahta sandıklar yaptım. Burada biriken bozuk paraları Merkez Bankasında bütünletip, hayvanlara mama temin ediyoruz. Hayvanları besleyen gönüllülere mama yardımında bulunuyoruz."

Durmuş, işletmesinde yeni bir kart uygulaması başlattığını, bu kartı 5 lira karşılığında satın alan kişiye kahve ikramında bulunduklarını ifade etti.

Kartlardan elde ettiği geliri yaptığı sandıklarda biriktirdiğini anlatan Durmuş, işletmesi için açılış masrafı yapmak yerine o giderle mama alıp sokak hayvanları için değerlendirdiklerini bildirdi.

Durmuş, "Şu anda da yarım kilo kedi ya da köpek maması getiren herkese yüzde 50 indirim yapıyoruz. İnsanlık bu dünyanın tek hakimi değil. Sokak hayvanları da bizimle yaşıyor. Bizimkisi iyilik değil, herkeste olması gereken bir duyarlılık. Bir kişiye ulaşmak bile bizi mutlu ediyor. Karşılık beklemeden yaptığımız işten çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Yarım kilo mama getirip indirimli kahveden faydalanan müşterilerden Öznur Kabalak ise her zaman dışarıya çıkıp kahve içerek tatlı yiyebileceğini ancak Durmuş'un kafesinde böyle bir proje başlattığını duyunca sokak hayvanları için mama getirip indirimden faydalandığını dile getirdi.