Bu kadarını biz bile tahmin etmezdik
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Bu kadarını biz bile tahmin etmezdik

Bu kadarını biz bile tahmin etmezdik
Hürriyet - Haberler | Magazin

Emre Kavuk'un hem senaryosunu yazdığı hem de Mehmet Kavuk'la birlikte yönettiği filmin çekimlerine Gökçeada'da başlandı.

Emre Kavuk'un hem senaryosunu yazdığı hem de Mehmet Kavuk'la birlikte yönettiği filmin çekimlerine Gökçeada'da başlandı. 'Ekin' karakterini canlandıran Hande Doğandemir ile 'Ozan'ı oynayan Yağız Can Konyalı, iyi bir uyum yakaladıklarını söyledi:

 "Uyumlu bir ikili olmak için çok çalıştık. Çekimler başlamadan önce sık sık buluşup okuma provaları yaptık. Gökçeada'ya da birlikte arabayla geldik, 6 saatlik yolda çok sohbet ettik. Ama bu kadar iyi anlaşacağımızı biz bile tahmin etmezdik."

Kaynak: Hürriyet

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