Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında açık havada maske takma zorunluluğu gereğince uyarılara rağmen maske takmayan vatandaşlara hıfzıssıhha kanunu gereğin ilk cezalar yazıldı. Ceza yazılan vatandaşlardan birisi "Haberimiz yok" diyerek kendisini savundu.

İstanbul Valiliği tarafından dün akşam duyurulan karar ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Valilik kararı gereğince Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Esenyurt Meydanı'ndan maske takması konusunda vatandaşları anonslarla ve birebir yanlarına giderek uyardı.

"HABERİMİZ YOK"

Maske takmayan vatandaşlara İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para işlemi cezası uygulandı. Maske takmayan bir vatandaş, "Yasaktan haberimiz yok" diyerek akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN CEZASI NE KADAR?

3 büyük kentte uygulanacak maske yasağının ardından kısıtlamaya uymayanlara verilecek ceza da netleşti. Valiliklerin açıklamasına göre maske takmama cezası, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesine göre belirlenecek. Bu kanuna göre 789 liradan 3.180 liraya kadar ceza uygulanacak.

EVDEN ÇIKTIĞINIZ ANDA MASKE ZORUNLU

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu illerde evden çıkıldığı andan itibaren her alanda maske takmak zorunlu. Açıklamalara göre cadde, sokak, açık alanlar ile toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takma zorunlu kılındı. Karara aykırı davrananlar hakkında ilgili mevzuatta belirtilen yaptırımlar uygulanacak.

Kaynak: İHA