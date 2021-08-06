Bu hafta sonu yağmur var mı? İstanbul hava durumu! Manisa Demirci hava durumu! 15 günlük hava durumu!
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Bu hafta sonu yağmur var mı? İstanbul hava durumu! Manisa Demirci hava durumu! 15 günlük hava durumu!

Bu hafta sonu yağmur var mı? İstanbul hava durumu! Manisa Demirci hava durumu! 15 günlük hava durumu!
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Ankara hava durumu! Isparta hava durumu! Akşehir hava durumu! Antalya hava durumu! Denizli hava durumu! İzmir hava durumu! İstanbul hava durumu:! Hafta sonu yağmur var mı? 15 günlük hava durumu! Meteoroloji hava durumu! Sıcaklıklar düşecek mi? Sıcaklıklar ne zaman düşecek? Hissedilen sıcaklık!

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BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

İstanbul genelinde Cumartesi yağış bekleniyor. Detaylar haberimizde.

Bu hafta sonu yağmur var mı? İstanbul hava durumu! Manisa Demirci hava durumu! 15 günlük hava durumu!

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Ankara: Az bulutlu ve açık 36

İstanbul: Az bulutlu ve açık 36

İzmir: Az bulutlu ve açık 40

Adana: Az bulutlu ve açık 38

Antalya: Az bulutlu ve açık 43

Samsun: Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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