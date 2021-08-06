Bu hafta sonu yağmur var mı? İstanbul hava durumu! Manisa Demirci hava durumu! 15 günlük hava durumu!

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