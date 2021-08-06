Bu hafta sonu yağmur var mı? İstanbul hava durumu! Manisa Demirci hava durumu! 15 günlük hava durumu!
Ankara hava durumu! Isparta hava durumu! Akşehir hava durumu! Antalya hava durumu! Denizli hava durumu! İzmir hava durumu! İstanbul hava durumu:! Hafta sonu yağmur var mı? 15 günlük hava durumu! Meteoroloji hava durumu! Sıcaklıklar düşecek mi? Sıcaklıklar ne zaman düşecek? Hissedilen sıcaklık!
15 günlük hava durumu! 15 günlük İstanbul hava durumu! Bu hafta sonu yağmur var mı? İstanbul hava durumu! Meteoroloji hava durumu! İstanbul hava durumu saatlik! İstanbul hava durumu! Hafta sonu hava nasıl olacak? 15 günlük hava durumu!
BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?
İstanbul genelinde Cumartesi yağış bekleniyor. Detaylar haberimizde.
YURT GENELİNDE HAVA DURUMU
Ankara: Az bulutlu ve açık 36
İstanbul: Az bulutlu ve açık 36
İzmir: Az bulutlu ve açık 40
Adana: Az bulutlu ve açık 38
Antalya: Az bulutlu ve açık 43
Samsun: Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın