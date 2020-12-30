Bu hafta Kırmızı Oda var mı? 1 Ocak Kırmızı Oda yayınlanacak mı? Kırmızı Oda son bölüm izle!

Her hafta izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran dram ve psikoloji türündeki dizi Bu hafta Kırmızı Oda var mı? 1 Ocak Kırmızı Oda yayınlanacak mı? Kırmızı Oda son bölüm izle!

OGM Pictures imzalı, yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı dram ve psikolojik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eseri ve çeşitli bölümler derlenerek televizyona uyarlanan Bu hafta Kırmızı Oda var mı? 1 Ocak Kırmızı Oda yayınlanacak mı? Kırmızı Oda son bölüm izle!

KIRMIZI ODA BU HAFTA VAR MI?

Her Cuma saat 20.00'da yayınlanan Kırmızı Oda bu hafta yayınlanacak. Yılbaşı olması nedeniyle kanalların yayın akışını değiştirmesi nedeniyle izleyiciler soruları yöneltti. 18. bölümü ile Kırmızı Oda TV 8 ekranlarında.

KIRMIIZ ODA SON BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda'nın 17. Bölümünde; Selvi (Sema Keçik); tek başına dışarı çıkmayı başarınca yıllardır gitmek istediği yere vardığındaki hislerini Doktor Hanım'la paylaşır. Hediye (Sezin Akbaşoğulları) öz annesiyle ilişkisini ilerletince kendi hayatından yeniden vazgeçip alıştığı düzene geri dönmenin eşiğine gelirken; Doktor Piraye onun için endişelenir. Sadık (Onur Bilge) ve Boncuk'un ablası Rezzan (Münire Apaydın), Boncuk'un (Burcu Biricik) yanından ayrılmazken; Boncuk'un yalnız geçirdiği Hollanda günlerinde karşılaştığı Can'a karşı içinde hala bir ukde kaldığı ortaya çıkar. Başlangıçta oldukça mutlu görünen Kumru (Aslıhan Gürbüz) ise eşi (Fahri Bülent Seyran) kızıyla birlikte bir restorandayken başka bir masada gördüğü adama (Yavuz Bora Koçak) bıçakla saldırmaya kalkıp orada fenalaşır. Doktor Piraye'nin duyguları ağır basınca Doktor Deniz'le yeniden eski günlerine dönerler.