Bu da romantik hırsız...Çiçek çalarken güvenlik kamerasına yakalandı
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Osmaniye, 3. Sayfa, Haber

Bu da romantik hırsız...Çiçek çalarken güvenlik kamerasına yakalandı

Bu da romantik hırsız...Çiçek çalarken güvenlik kamerasına yakalandı İş yeri sahibi, sürekli çiçeklerinin çalındığını belirterek, yaptırdığı çiçek hırsızları panosuna yaşlı adamın fotoğrafını da asacağını söyledi Osmaniye'de bir iş yerinin önünden iki gün arayla saksıdaki çiçekleri çalan yaşlı...

26.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:13
Bu da romantik hırsız...Çiçek çalarken güvenlik kamerasına yakalandı

Bu da romantik hırsız...Çiçek çalarken güvenlik kamerasına yakalandı

İş yeri sahibi, sürekli çiçeklerinin çalındığını belirterek, yaptırdığı çiçek hırsızları panosuna yaşlı adamın fotoğrafını da asacağını söyledi

OSMANİYE - Osmaniye'de bir iş yerinin önünden iki gün arayla saksıdaki çiçekleri çalan yaşlı adam güvenlik kamerasına yakalandı. İş yeri sahibi, yaptırdığı çiçek hırsızları panosuna yaşlı adamın fotoğrafını asacağını söyledi.

Osmaniye'de çiğ köfte bayi işletmeciliği yapan Canan Baysal, iş yeri önünde yetiştirdiği çiçeklerin çalınmasından bıktı. Birçok kez çiçekleri çalınan Baysal, güvenlik kamerasına takılan çiçek hırsızlarını iş yeri önüne astığı panoda ifşa ediyor. Son olarak 60 yaşlarında bir adamın sakin tavırlarıyla iş yerinin önüne gelip oturması, giderken de çiçeği saksısı ile birlikte alıp hızla uzaklaşması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Üst üste 2 gün gelip çiçekleri çalan yaşlı adamın fotoğrafını iş yerinin önündeki "çiçek hırsızları" panosuna asacağını söyleyen iş yeri sahibi Canan Baysal, "Özellikle korona virüsle uğraştığımız şu günlerde amcamızın bu şekilde karşımıza çıkması bizi daha çok üzdü. Hırsızlığın büyüğü küçüğü, yaşının önemi var mıdır bilmiyorum ama bu yaştaki bir insanın böyle bir şeye kalkışması beni daha çok yaralıyor. Burada en büyük yanlış bir insanın emeğinin çalınmasıdır. Bu çiçekleri burada ben yetiştiriyorum. Emek hırsızlığı en ağır hırsızlıklardandır. Yine amcanın fotoğrafını da diğer hırsızlar gibi iş yerimin camına asacağım. Gelip geçerken görür ve belki utanır" şeklinde konuştu.

Bu da romantik hırsız...Çiçek çalarken güvenlik kamerasına yakalandı

Kaynak: İHA

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