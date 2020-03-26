Afyonkarahisar Sandıklı'da bir belediye çalışanı mobil dezenfektan noktası oldu
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Sandıklı, Türkiye, Afyon, 3. Sayfa, Sağlık, Yaşam

Afyonkarahisar Sandıklı'da bir belediye çalışanı mobil dezenfektan noktası oldu

Türkiye'de ilk defa Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde başlayan uygulama ile dezenfektan vatandaşların ayağına götürülüyor. Bu uygulama Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren Saudi Aramco isimli şirketin uygulamasını akıllara getirdi.

26.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:15
Afyonkarahisar Sandıklı'da bir belediye çalışanı mobil dezenfektan noktası oldu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde mobil dezenfekte işlemi Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren Saudi Aramco şirketinin uygulamasına benzetildi.

Koronavirüsten korunmak için özellikle bankalar, pazar yerleri, alış veriş merkezleri, resmi kurumlar gibi vatandaşların kalabalık ortamlarda bulaşan virüsten korumak için böyle bir uygulama başlatıldığı ifade edildi.

BELEDİYE GÖREVLİSİ MOBİL NOKTA GİBİ DOLAŞIYOR

Bir belediye görevlisi, korunaklı ve üzerinde uyarılar yazan giysileri ile çarşı pazarda dolaşıp isteyen herkese dezenfektan dağıtıyor.

"DEĞİŞİK ÇALIŞMALARIMIZI HAYATA SUNACAĞIZ"

Uygulama hakkında bilgiler veren Başkan Mustafa Çöl; Sandıklı Belediyesi olarak Türkiye'de bir ilk defa yapılan bir uygulamanın altına daha imzamızı atarak "Mobil Dezenfektan" uygulamasını hayata geçiriyoruz. "Kendini Koru Toplumu Koru" sözünü kendimize düstur edinerek vatandaşlarımızın sağlık standartlarını en üst seviyeye çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ben bu bağlamda ilgili personellerimize teşekkür ederek, ilerleyen günlerde bunun gibi değişik çalışmalarımızı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağımızı belirtmek istiyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco Asyalı bir çalışana kıyafet giydirerek şirket içinde dezenfektan noktası gibi dolaşmasını sağlamıştı. Bu uygulamaya ırkçı olduğu için tepki gelmiş şirket ise özür dilemişti.

Afyonkarahisar Sandıklı'da bir belediye çalışanı mobil dezenfektan noktası oldu

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Türkiye'de bir ilk, Afyonkarahisar Sandıklı'da bir belediye çalışanı mobil dezenfektan noktası oldu

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