Bu da garson gelin
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bu da garson gelin

Devrek'te nikahı kıyılan gelin nikah kıyafeti ile davetlilerine garsonluk hizmeti vermeye devam etti.

Bu da garson gelin
08.07.2020 12:09 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:13

Devrek'te nikahı kıyılan gelin nikah kıyafeti ile davetlilerine garsonluk hizmeti vermeye devam etti.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde resmi nikahı kıyılan gelin Gizem Kartoğlu ve damat Emrah Erdem nikahtan sonra misafirlerine garsonluk hizmeti vererek bir ilke imza attılar.

Aynı zamanda Devrek'te Erdemler Lokantasının işletmecisinin gelini olan Kartoğlu normal günlerde de garsonluk yaparak müşterilerine verirken, nikahından sonra da geleneğini bozmayarak bu seferde kendi davetlilerine garsonluk hizmeti verdi.

Yaptığı işi çok sevdiğini söyleyen Gizem Karoğlu, "Öncelikle bugün benim için çok özel bir gün ve çok mutluyum. Bu iş yerinin işletmecisi kayınpederim ve zaman zaman fırsat buldukça burada müşterilerimize garsonluk hizmeti vermeye çalışıyorum. Bu günde kısmette nikaha gelen davetlilerimiz için organize ettiğimiz yemekte onlara garsonluk hizmeti vermek varmış. Çok mutluyum bizleri bu özel günümüzde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Nikah kıyafetini bile çıkarmadan kendilerine hizmet veren gelin Gizem Kartoğlu'na teşekkür eden davetliler ise, "Şuan ilginç bir olayla karşı karşıyayız. Bizler nikahtan sonra yemeğe davet edildik ama gelin hanımın kıyafetini bile değiştirmeden bizlere hizmet vermesi inanın bizi hem memnun etti hem de şaşırttı her iki tarafa da ömür boyu mutluluklar diliyoruz" dediler. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstanbul'da cami avlusunda dehşet anları kamerada 3. Sayfa
İstanbul'da cami avlusunda dehşet anları kamerada
Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı Ekonomi
Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım Magazin
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu Magazin
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu Ekonomi
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı! Güncel
Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı!
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim
Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
İzmir'de bir taksici, bebeği taksiye kusan müşteriden 400 lira istedi
İzmir'de bir taksici, bebeği taksiye kusan müşteriden 400 lira istedi
İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti
İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Çeviri hatası nedeniyle Athletic Bilbao'nun Real Madrid maçındaki penaltısı verilmedi
Çeviri hatası nedeniyle Athletic Bilbao'nun Real Madrid maçındaki penaltısı verilmedi
Oyuncu İlay Erkök'ten şoke eden itiraf: Her şeyi çiğ yiyebiliyorum
Oyuncu İlay Erkök'ten şoke eden itiraf: Her şeyi çiğ yiyebiliyorum
Hasan Ali Kaldırım, soyunma odasında unuttuğu kaptanlık pazubandını teknik heyet getirse de takmadı
Hasan Ali Kaldırım, soyunma odasında unuttuğu kaptanlık pazubandını teknik heyet getirse de takmadı
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi
78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin isteğiyle Çeşme'deki ultra lüks villasını yeniledi
Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin isteğiyle Çeşme'deki ultra lüks villasını yeniledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Cahit Özkan Bülent Turan Esra Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ali Sunal Demet Akbağ Coşkun Sabah Demet Özdemir
Spor Ali Koç Fatih Terim Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Başakşehir
Şu an buradasınız: Bu da garson gelin - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 12:38:09. #1.14#
title