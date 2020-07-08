Bu da garson gelin Devrek'te nikahı kıyılan gelin nikah kıyafeti ile davetlilerine garsonluk hizmeti vermeye devam etti.

Devrek'te nikahı kıyılan gelin nikah kıyafeti ile davetlilerine garsonluk hizmeti vermeye devam etti.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde resmi nikahı kıyılan gelin Gizem Kartoğlu ve damat Emrah Erdem nikahtan sonra misafirlerine garsonluk hizmeti vererek bir ilke imza attılar.

Aynı zamanda Devrek'te Erdemler Lokantasının işletmecisinin gelini olan Kartoğlu normal günlerde de garsonluk yaparak müşterilerine verirken, nikahından sonra da geleneğini bozmayarak bu seferde kendi davetlilerine garsonluk hizmeti verdi.

Yaptığı işi çok sevdiğini söyleyen Gizem Karoğlu, "Öncelikle bugün benim için çok özel bir gün ve çok mutluyum. Bu iş yerinin işletmecisi kayınpederim ve zaman zaman fırsat buldukça burada müşterilerimize garsonluk hizmeti vermeye çalışıyorum. Bu günde kısmette nikaha gelen davetlilerimiz için organize ettiğimiz yemekte onlara garsonluk hizmeti vermek varmış. Çok mutluyum bizleri bu özel günümüzde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Nikah kıyafetini bile çıkarmadan kendilerine hizmet veren gelin Gizem Kartoğlu'na teşekkür eden davetliler ise, "Şuan ilginç bir olayla karşı karşıyayız. Bizler nikahtan sonra yemeğe davet edildik ama gelin hanımın kıyafetini bile değiştirmeden bizlere hizmet vermesi inanın bizi hem memnun etti hem de şaşırttı her iki tarafa da ömür boyu mutluluklar diliyoruz" dediler. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA