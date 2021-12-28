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Bu da çakarlı taksi

Bu da çakarlı taksi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şişli'de ticari taksilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde çakar sistemi takıldığı görülen taksi durduruldu.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de ticari taksilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde çakar sistemi takıldığı görülen taksi durduruldu. Yaralama suçunda aranması bulunan taksici gözaltına alınırken, çakarlı taksi ise trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekipleri Mecidiyeköy'de ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulama sırasında çakar sistemi takılmış bir taksi durduruldu. Taksici Saadettin Bakan'ın belgelerine bakıldı. Ayrıca taksicinin yaralama ve tehdit suçlarından araması olduğu belirlendi. Taksici Bakan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bakan'a ayrıca "usulsüz ışık donanımı" suçundan 144 lira para cezası kesilirken, taksi trafikten men edildi. - İSTANBUL

Panik butonuna basıp polisi harekete geçiren taksici, tek başına alkol alırken bulundu

Panik butonuna basıp polisi harekete geçiren taksici, tek başına alkol alırken bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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