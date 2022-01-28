Bu akşam Survivor var mı, yok mu? 28 Ocak Cuma günü Survivor yayınlanmayacak mı? Survivor neden yok? 28 Ocak TV8 yayın akışı!
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Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 28 Ocak Cuma günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 28 Ocak Cuma günü Survivor yayınlanmayacak mı? Bugün Survivor yok mu? Survivor neden yok? Survivor yeni bölümleri hangi gün ekrana geliyor?
İzleyicileri ekrana bağlayan Survivor yarışması 28 Ocak Cuma günü yayın akışında olmaması nedeniyle merak edildi. Bugün Survivor yok mu? Survivor neden yok? 28 Ocak Cuma günü Survivor yayınlanmayacak mı? İşte, 28 Ocak Cuma TV8 yayın akışı!
Survivor bugün ekrana gelmeyecek. Bugün TV8 yayın akışına göre "Kırmızı Oda" dizisinin yeni bölümü yayınlanacaktır.
TV8'in dizisi Kırmızı Oda dizisinin yayınlanması sebebiyle Survivor bugün yayınlanmayacak. Yani her Cuma akşamları "Kırmızı Oda" dizisi yayınlanacağı için Cuma akşamları Survivor yarışması ekranlara gelemeyecek.
28 OCAK CUMA TV8 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ...
- 16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz/ Yeni Bölüm
- 20:00 - Kırmızı Oda/ Yeni Bölüm
- 00:15 -Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular/ Yeni Bölüm
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