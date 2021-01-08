Bu akşam Ramo yeni bölüm var mı? Ramo 27. yeni bölüm ne zaman? Ramo 28. yeni bölüm fragmanı izle!

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo 1 haftalık yılbaşı tatilinin ardından bugün ekranlara gelecek. Ramo dizisi yeni bölüm heyecanı devam ederken izleyiciler bugün Ramo dizisi var mı yok mu merak merak ediyor. Sevilen dizi Ramo bugün var mı? Ramo dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detayları...

Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç oynadığı Show TV'nin sevilen dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Ramo dizisi cuma akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşmaktadır.

BU AKŞAM RAMO DİZİSİ VAR MI?

Ramo dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Ramo dizisi yeni bölümü 27. bölümüyle saat 20:00'da Show TV ekranlarına gelecek.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo son bölümde, Ramo'nun tek hedefi Sibel'i Cihangir'in evinden kurtarmaktı. Fakat, Cihangir'in tek hedefi de Ramo'yu Sibel'i kurtaramadan öldürmekti! Ramo'nun ortadan kaldırması herkesi korkuttu ve endişelendirdi! Sibel de herkes de Ramo'yu bulmak için elinden geleni yaptı. Mazhar'ın Ramo'nun yerini bilen tek kişi olması herkesin gözünü Mazhar'a çevirdi. Fakat, son gelen habere göre Ramo ölmüştü. Peki Ramo öldü mü? Sibel Ramo'yu bulabilecek mi? Ramo'ya ne oldu? Hepsi ve daha fazlası Ramo 28. bölüm fragmanında!

RAMO YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!