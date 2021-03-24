BŞEÜ genel sekreter yardımcısına veda yemeği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BŞEÜ genel sekreter yardımcısına veda yemeği

24.03.2021 10:24 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:28
BŞEÜ genel sekreter yardımcısına veda yemeği

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde uzun yıllar hizmet eden Murat Işık'ın emekliye ayrıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde uzun yıllar hizmet eden Murat Işık'ın emekliye ayrıldı.

Genel sekreterlik makamı tarafından organize edilen veda yemeği BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, rektör yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul ve Prof. Dr. Mustafa Koyun, Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt, Genel Sekreter Yardımcısı Fakrullah Tohumcu ile daire başkanları katıldı. Rektör Beydemir ve Genel Sekreter Karakurt, emekliye ayrılan Murat Işık'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek plaket ve hediye takdiminde bulundular. - BİLECİK

BŞEÜ genel sekreter yardımcısına veda yemeği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Abdullah Avcı Aykut Kocaman Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BŞEÜ genel sekreter yardımcısına veda yemeği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 10:28:38. #1.15#
title