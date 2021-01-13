Bruce Willis maskesiz olduğu için eczaneden kovuldu

65 yaşındaki Willis, önceki gün Los Angeles'ta objektiflere takıldı. Boynuna bir fular saran ünlü oyuncunun maske takma kuralına ise uymadığı görüldü.Page Six'in haberine göre Bruce Willis, maskesiz bir şekilde girdiği eczaneden de bu nedenle kovuldu. Willis, ısrarla, maske takmayı da boynundaki fuları maske gibi kullanmayı da reddetti.Ünlü oyuncu eczaneden çıktıktan sonra konuyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara da yanıt vermedi.

Demi Moore'dan boşandıktan sonra Emma Hemming ile evlenen Bruce Willis'in bu evliliğinden iki tane kızı dünyaya geldi.

Kaynak: Hürriyet