Brifing nedir? Brifing ne demek, anlamı nedir?
İş hayatında çokça karşımıza çıkan terimlerden bir tanesi de brifing'tir. Toplantı, sunum, çalıştay, bilgilendirme toplantıları gibi terimlerin yanı sıra iş hayatında uygulanan bir diğer uygulama da brifing olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Brifing nedir? Brifing ne demek, anlamı nedir?
BRİFİNG NEDİR?
Brifing bir konuda, yetkili birine ya da yetkililere, özet bilgi verilen basın toplantısıdır. Bir sunum bölümünün olmaması nedeniyle basın toplantısından farklıdır.
Ayrıca brifing kapalı niteliktedir, sadece önceden belirlenen medya ve basın-yayın temsilcileri davet edilir.
Brifing, ayrıca İngilizce konuşulan ülkelerde, pilotların ve uçuş ekiplerinin sivil ve askeri havacılıkta uçuş öncesi veya uçuş sonrası eğitiminin bir unsurudur.