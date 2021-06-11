Brifing nedir? Brifing ne demek, anlamı nedir?

İş hayatında çokça karşımıza çıkan terimlerden bir tanesi de brifing'tir. Toplantı, sunum, çalıştay, bilgilendirme toplantıları gibi terimlerin yanı sıra iş hayatında uygulanan bir diğer uygulama da brifing olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Brifing nedir? Brifing ne demek, anlamı nedir?