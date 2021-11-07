Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça uçak kazasında hayatını kaybetti

Mendonça'nın sevenlerinin törene katılmak üzere Goiania Arena'ya gelmesi GOİAS - Brezilyalı 26 yaşındaki ünlü şarkıcı Marilia Mendonça, seyahat ettiği küçük uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Mendonça için, Goias kentindeki Goiania Arena'da tören düzenlendi.Törene katılmak üzere Goiania Arena'ya gelen Mendonça'nın sevenleri üzüntü yaşadı.

AA / Mateus Bonomi - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet