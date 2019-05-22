Brezilyalı Oyuncu Jessica May, İstiklal Marşı Okunurken Ağladı
Yeni Gelin'in Brezilyalı yıldızı Jeesica May, İstiklal Marşı okunduğu sırada gözyaşlarını tutamadı.
Show TV'nin geçtiğimiz yıl sevilerek izlenen dizide İspanyol Bella karakterini canlandıran Jessica May, katıldığı bir etkinlikte İstiklal Marşı okunurken gözyaşlarına hakim olamadı.
SEVGİSİ HAYRANLIK UYANDIRDI
Yeni Gelin'de Bella karakteriyle gönlünde taht kuran Brezilyalı model ve oyuncu Jessica May'in Türkiye'ye ve İstiklal Marşı'na olan sevgisi hayranlık uyandırdı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Güzel oyuncu, katıldığı bir etkinlik sırasında İstiklal Marşı'na olan saygısını bir kez daha gösterdi. May, İstiklal Marşı sırasında ve sonrasında gözyaşlarını tutamadı. May'in duygulandığı anlar ise objektiflere takıldı.
"TÜRKİYE BENİM İKİNCİ VATANIM"
Çıkışta basın mensuplarının sorularını cevaplayan Jessica May, "İstiklal Marşı okununca hep böyle oluyorum, Türkiye benim ikinci vatanım" diyerek duygularını dile getirdi.
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Bir ay maasini ücretini verme buradan nemalanamasin o zaman gör hüngür hüngür aglar ekmege muhtaç garipler her daim agliyor kimin umrundaCevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
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İstiklal marşı okunurken ayağa bile kalkmayan şerefsizler olduğu düşünülürse , alnından öpmek lazım.Cevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
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en azından duygulanıyor bizimkiler okullarda istiklal marşı okunurken yoldan geçerken saygı duruşunda durunca uzaylı gibi bakıyorlarCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Duygularının samimi olup olmadığını bilmeden böyle yorumlar yapamasınız samimiyse ne ala değilse eğer "değilse " kendi seviyezizliğiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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AYAGIYLA GELMIS KACIRMAYIN BUNU IYI LAMBA TAKAR IYI SAMBA YAPAR YOK DOSU KILLI BIR YIGITCevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır