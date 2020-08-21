Brezilyalı model, arkadaşıyla tartıştıktan sonra yanlışlıkla kendisini ateşe verdi Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, bir model, arkadaşıyla tartıştıktan sonra kendisini yanlışlıkla yaktı. Vücudunun yüzde 40'ı hasar gören genç modeli çevredekiler güçlükle söndürebildi. Korkunç anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Brezilya'da 10 ağustos'ta meydana gelen olayda, 31 yaşındaki model Katiuscia Silva Mota, 21 yaşındaki kız arkadaşı ile dışarıda bir süre kavga ettikten sonra koşarak eve girdi. Kısa bir süre sonra alevler içinde kendisini evden dışarı atan modeli kız arkadaşı ve çevredekiler söndürdü. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Alevler güçlükle söndürülürken Mota'nın vücudunda yüzde kırk yanık oluştu. Olaydan sonra polis, modelin kız arkadaşını gözaltına aldı. Kız arkadaşı verdiği ifadede evin bir odasında parfüm ürettiği için kimyasal maddeler bulundurduğunu ve eve giren Mota'nın yanlışlıkla kendisini yaktığını söyledi.

KAZA MI DEĞİL Mİ?

Mota'nın annesi ise kızının eve sigara ile girdiğini bu nedenle alevler içinde kalmış olabileceğini söyledi. Olay ile ilgili soruşturma başlatan polis, şu ana kadar Mota'nın kazara mı yandığı yoksa kendisini kasten mi yaktığı henüz belirlenemedi.