Brezilyalı eğlence düşkünleri bu kez çamur banyosu yaptı

23.02.2020 23:42 | Son Güncelleme: 23.02.2020 23:42

Brezilya'da eğlence düşkünleri bu kez çamura bulandı ve dumanlar arasında dans etti. Çamur bloğu (Bloco de Lama) olarak bilinen eğlence Rio de Janeiro ve Sao Paolo arasındaki tarihi Paraty kentinde düzenlendi.



1986 yılında çamura bulanan gençlerle başlayan gelenek, bugün Paraty kentinin kültürünü, geleneğini ve neşesini yansıtan geleneksel bir eğlenceye dönüşmüş durumda. Rio de Janeiro'nun karşı karşıya olduğu su krizini protesto etmek isteyenlerin de bu yılki eğlenceye katıldığı belirtiliyor. Euronews.com'da Görüntüle