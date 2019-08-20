Brezilya'da silahlı bir kişi, otobüsteki yolcuları rehin aldı: 6'ncı yolcu da serbest bırakıldı
Brezilya'da yolcu otobüsünde silahlı adam, 32 yolcuyu rehin aldı.
Rio de Janeiro'daki Rio–Niterói köprüsü üzerinde seyir halindeki otobüsteki silahlı adam, otobüsteki 32 yolcuyu rehin aldı. Otoyol tamamen trafiğe kapatılırken; 5 yolcunun serbest bırakıldığı açıklanmıştı. Silahlı kişinin, 6'ncı yolcuyu da serbest bıraktığı belirtildi. Polisin, olay yerini kordon altına aldığı; silahlı adamın kimliğinin yüzündeki maske sebebiyle henüz belirlenemediği belirtildi.