Brezilya'da kıskanç koca eşini zehirledi, eşinin emzirdiği bebeği de yaşamını yitirdi
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Brezilya'da kıskanç koca eşini zehirledi, eşinin emzirdiği bebeği de yaşamını yitirdi

24.09.2020 23:03 | Son Güncelleme: 24.09.2020 23:14
Brezilya'da kıskanç koca eşini zehirledi, eşinin emzirdiği bebeği de yaşamını yitirdi

Brezilya'da bir kişi kendisini aldattığı gerekçesiyle eşinin yemeğine zehir koydu.

Brezilya'da bir kişi kendisini aldattığı gerekçesiyle eşinin yemeğine zehir koydu. Zehirlendiğini fark etmeyen kadın bebeğini emzirince, bebek de yaşamını yitirdi. İsmi açıklanmayan kişinin eşi ve bebeğinin cansız bedenlerini bir ormana gömdüğü ortaya çıktı.

Brezilya'nın Itapema kentinde meydana gelen korkunç olayda, ismi açıklanmayan bir kişi kendisini aldattığı gerekçesiyle eşi Josieli Lopes'in (36) yemeğine zehir koydu. Zehirlenen kadın, bebeğini emzirince ikisi de yaşamını yitirdi.

HASTANEYE GÖTÜRECEĞİM DİYEREK ORMANA GÖMDÜYaşanan trajik olayda katil koca, kendisini kötü hisseden anne Lopes'i hastaneye götürme bahanesiyle yola çıktı. Hastaneye gitmek yerine anne ve bebeğin cansız bedenlerini bir ormana gömdüğü ortaya çıktı.POLİS VERDİĞİ İFADEDE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Katil koca polise verdiği ifadede, eşinin yediği ete zehir karıştırdığını ancak bu zehrin bebeğe geçeceğini düşünmediğini söyledi. Kimliği açıklanmayan koca, yaşadıkları evden yaklaşık 115 kilometre uzaklıktaki Rio dos Cedros bölgesine giderek eşi ve bebeğinin cansız bedenlerini ormanlık bir alana gömdü. Olaydan yaklaşık bir hafta sonra gözaltına alınan cani koca, işlediği cinayeti polise itiraf etti.


Brezilya'da kıskanç koca eşini zehirledi, eşinin emzirdiği bebeği de yaşamını yitirdi
Brezilya'da kıskanç koca eşini zehirledi, eşinin emzirdiği bebeği de yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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