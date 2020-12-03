Brezilya'da hamile kılığında karpuz içinde uyuşturucu kaçakçılığı şaşırttı
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Brezilya'da hamile kılığında karpuz içinde uyuşturucu kaçakçılığı şaşırttı

03.12.2020 10:30 | Son Güncelleme: 03.12.2020 10:33
Brezilya'da hamile kılığında karpuz içinde uyuşturucu kaçakçılığı şaşırttı

Brezilya'da hamile numarasıyla karnına karpuz kabuğu içerisinde uyuşturucu kaçakçılığı yapan kadın, polis tarafından yakalandı.

Brezilya'da hamile numarasıyla karnına karpuz kabuğu içerisinde uyuşturucu kaçakçılığı yapan kadın, polis tarafından yakalandı.

Brezilya'da şeytanın aklına gelmez dedirten bir olay yaşandı. Ülkenin Sao Paulo kentinde uyuşturucu tacirliği yapan hamile kılığına girerek, karnındaki karpuz kabuğunda uyuşturucu madde taşıdığı ortaya çıktı.Uyuşturucu tacirci kadının ülkenin en büyük ikinci kenti Rio de Janeiro'ya giden bir otobüse bindiği sırada yolcuların şüphelenmesi sonucu polise bildirmesiyle yakalandı. Polisin otobüse düzenlediği operasyon sonucu yakalanan uyuşturucu taciri kadının karnındaki karpuz kabuğundan, 2 kilogram ağırlığındaki 4 paket kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildi. 

HER SEFERİNDE 100 DOLAR ÖDENDİ 

Öte yandan, Yerel basında çıkan haberlere göre, uyuşturucu tacircisinin polis ifadesinde uyuşturucuyu Brezilya'nın başkenti Brasilia'ya naklettiği uyuşturucu sevkıyatında kendisine 500 Brezilya reali, yaklaşık 100 dolar ödendiğini açıkladığını aktardı. Kadının bu taktikle kilolarca uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirtildi.


Brezilya'da hamile kılığında karpuz içinde uyuşturucu kaçakçılığı şaşırttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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